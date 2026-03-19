Un convoy de Ferromex se descarriló este jueves en La Estancia de Chora, municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, tras salir de San Francisco de los Romo.

Autoridades confirmaron la muerte de un hondureño y lesiones en siete migrantes indocumentados que viajaban sobre vagones, cuando entre 24 y 26 carros se salieron de vías.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana y habría sido provocado por vandalismo en las vías, mientras operadores intentaban atravesar rápidamente la zona.

Descarrila tren de Ferromex en Aguascalientes tras posible vandalismo en vías y deja un muerto

De acuerdo con testigos, el tren circulaba a velocidad considerable, lo que habría influido en que varios vagones cargados perdieran estabilidad.

Versiones indican que operadores buscaban pasar rápido por reportes de robos en puntos, donde delincuentes vandalizan vías para obligar a detener convoyes y saquear mercancías.

Tren descarrilado en Aguascalientes (Redes sociales)

Testimonios apuntan a que los vagones se salieron de las vías, varios con personas encima sin posibilidad de resguardarse.

Uno de los hondureños quedó atrapado bajo carbón mineral y murió, mientras sus compañeros resultaron lesionados, uno en estado grave con riesgo de amputación.

Habitantes de la comunidad acudieron a auxiliar a las víctimas tras percatarse del siniestro y dieron aviso a servicios de emergencia que llegaron minutos después.

Paramédicos confirmaron el deceso y trasladaron a los heridos a hospitales, mientras la Fiscalía, Ejército Mexicano y Guardia Nacional implementaron un operativo de seguridad.

Instituto Nacional de Migración y Ferromex acudió al sitio, mientras peritos trasladaron el cuerpo al SEMEFO e iniciaron investigaciones para esclarecer causas del accidente.