Un insólito hallazgo ocurrió en Xalapa, Veracruz, donde más de 250 migrantes hacinados fueron localizados al interior de un tráiler que había sido llevado al corralón.

Los hechos ocurrieron cuando trabajadores de un corralón ubicado en la colonia Revolución, en el municipio de Emiliano Zapata, se percataron de la presencia de varias personas al interior de la caja de un tráiler.

Encuentran más de 250 migrantes hacinados en tráiler en Veracruz (Especial)

Autoridades investigan ingreso de 250 migrantes hacinados en tráiler en Veracruz

Luego de ser alertados sobre la presencia de migrantes hacinados en un tráiler, las autoridades de Veracruz arribaron al corralón para verificar la situación de las personas.

Al abrir la unidad, elementos policiales y cuerpos de emergencia encontraron a hombres, mujeres y personas de la tercera edad en condiciones de hacinamiento, con signos de agotamiento y deshidratación.

De manera preliminar, se informó que entre las personas rescatadas hay migrantes originarios de Guatemala y El Salvador, quienes al parecer intentaban trasladarse a Estados Unidos.

Se presume que los migrantes cruzaron por la frontera de Chiapas, por lo que las autoridades ya investigan cómo pudieron entrar en esas condiciones sin ser detectados por autoridades mexicanas.

Tras el reporte, personal del Instituto Nacional de Migración también acudió al sitio donde se encontraba el tráiler; entre ellos, el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, quien participó en el traslado de migrantes al INM.