Muerte bajo custodia del ICE: Amnistía Internacional respalda a México

La organización Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado mexicano garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de sus connacionales que se encuentran en Estados Unidos.

Amnistía Internacional respalda a México tras muerte de un connacional bajo custodia del ICE

A través de sus redes sociales, Amnistía Internacional se pronunció luego de que el Gobierno de México exigió investigar la muerte de un connacional bajo custodia del ICE.

“Ante la decisión del Gobierno de México de exigir una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que derivaron en el fallecimiento de personas mexicanas bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, y de solicitar la revisión de las condiciones sistémicas que han permitido estos hechos” Amnistía Internacional

Amnistía Internacional destacó que es necesario garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las personas.

Es por ello por lo que realizó un llamado al Estado mexicano para continuar impulsando acciones firmes en favor de las personas mexicanas que se encuentren en Estados Unidos.

Amnistía Internacional pide que no solo se investigue el caso, sino que además haya claridad sobre lo que sucedió.

En ese sentido pide el acceso a la verdad y en caso de que haya alguna irregularidad se sancione a los responsables.

“Amnistía Internacional llama al Estado mexicano a continuar impulsando acciones firmes y sostenidas en favor de las personas mexicanas en EE. UU., que garanticen la protección efectiva de sus derechos humanos, el acceso a la verdad y la rendición de cuentas” Amnistía Internacional

Amnistía Internacional reiteró que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que sus ciudadanos en el exterior cuenten con mecanismos efectivos de defensa ante posibles abusos bajo custodia extranjera.

SER solicita investigación por muerte de un mexicano bajo custodia del ICE

Cabe recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación “inmediata y exhaustiva” por la muerte del mexicano en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California .

La Cancillería informó que el hombre murió mientras estaba bajo custodia del ICE, por lo que se pidió información detallada como el expediente médico y los informes de custodia.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente la identidad del connacional ni las causas oficiales del fallecimiento.

La SER informó que solicitará formal mente una revisión de las condiciones que han derivado en muertes de migrantes bajo custodia del ICE.