El dato oficial sobre las muertes de migrantes en el muro fueron reveladas por Estados Unidos.

Ante el riesgo que representa cruzar el muro fronterizo en Estados Unidos, las autoridades han lanzado una advertencia.

Estados Unidos revela dato oficial de muertes en el muro

A través de redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México publicó el dato oficial sobre las muertes en el muro fronterizo.

De acuerdo con la institución diplomática, más de 400 personas cayeron intentando escalar el muro en 2025.

Provocándoles serias lesiones y en varios casos hasta la muerte.

Por tal razón, Estados Unidos exhortó a las personas para que no se arriesgaran, señalando que la frontera “está cerrada para todos”.

Más de 400 personas cayeron intentando escalar el muro fronterizo en 2025. #NiLoIntentes pic.twitter.com/9ZdJ0Yr1gQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 25, 2025

Con el hashtag #NiLoIntentes, las autoridades de Estados Unidos buscan disuadir a quienes busquen cruzar la frontera.

Se trata de una campaña adoptada por la Embajada de Estados Unidos y los consulados en:

Matamoros

Nogales

Nuevo Laredo

Tijuana

El más reciente caso de un accidente por cruzar el muro fronterizo sucedió el pasado 28 de noviembre en la fila de exportación (Fast) de la garita de Otay del lado de Estados Unidos.

Ahí, dos mujeres migrantes intentaron escalar el muro, sin embargo, cayeron desde varios metros de altura.

Tras el incidente, las mujeres fueron atendidas por médicos estadounidenses.