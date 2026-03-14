FGR ejecuta órdenes de aprehensión por tráfico de migrantes

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que detuvo a cinco sujetos, presuntamente relacionados con el delito de tráfico de migrantes en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Este grupo de hombres, según la FGR, mantenía desde 2024 casas de seguridad en Ciudad Juárez, en donde escondían a migrantes para después llevarlos de manera ilegal a Estados Unidos.

FGR detiene a cinco por tráfico de migrantes

En colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y el gabinete de seguridad, la FGR detuvo a cinco hombres por el presunto delito de tráfico de migrantes:

José Isaac “N”

José Ramón “N”

José “N”

Luis “N”

Gonzalo “N”, alias “El Gori”

De acuerdo con la información, estos sujetos operaban, principalmente, en Ciudad Juárez, aunque tenían alcance hasta la Ciudad de México (CDMX); podrían estar vinculados a una red más grande.

Investigaciones señalaron que los hombres tenían diversas casas de seguridad en Ciudad Juárez para “esconder” migrantes y después ingresarlos de manera ilegal a Estados Unidos por El Paso, Texas.

La detención de estos cinco sujetos se dio en ejecución a órdenes de aprehensión que un juez giró en su contra por el presunto delito de tráfico de migrantes, provenientes de Guatemala.

A través de un comunicado, la FGR informó de estas aprehensiones y dijo estar reafirmando su compromiso para “combatir firmemente flagelos que lastiman a la sociedad”.