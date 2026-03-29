Previo al inicio de la Semana Santa, Nicolás Maduro y Cilia Flores reaparecieron en redes sociales con una serie de mensajes en X, los cuales habrían sido efectuados desde la prisión en que están recluidos en Estados Unidos.
A través de los mensajes en X, Nicolás Maduro y Cilia Flores le dan a conocer al pueblo de Venezuela, así como a sus simpatizantes, que se encuentran bien.
Nicolás Maduro y Cilia Flores agradecen el apoyo del pueblo de Venezuela
En un total de 3 mensajes, Nicolás Maduro y Cilia Flores señalan que les han llegado las comunicaciones y mensajes de apoyo y cariño por parte del pueblo de Venezuela y simpatizantes.
Además, Nicolás Maduro y Cilia Flores señalan que están bien y “firmes”, y mencionan la admiración que tienen por el pueblo venezolano de “mantenerse unido en los momentos difíciles”.
Asimismo, hacen un llamado para consolidar “la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todas y todos”, siendo el amor de la gente de Venezuela lo que les da fuerza.
Finalmente, cierran citando al Evangelio según San Lucas; “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá”, para que busquen con esperanza, agradeciendo nuevamente el apoyo de Venezuela.
Nicolás Maduro y Cilia Flores están aislados en prisión de Estados Unidos
Se sabe que Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran en celdas aisladas en prisión de Estados Unidos; principalmente el exmandatario de Venezuela cuenta con comunicación limitada con el exterior.
Es por ello que sorprenden los mensajes de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ya que no pudieron haberlos mandado desde prisión, dadas las condiciones actuales en las que se encuentran.
No obstante, a Nicolás Maduro se le permite hablar con sus familiares y abogados alrededor de 15 minutos al día; por lo que se especula que o bien dictó los mensajes publicados, o ya estaban escritos y solo los aprobó.
Por lo pronto, el juicio contra Nicolás Maduro continúa, sin miras a que tenga una pronta resolución en este 2026.