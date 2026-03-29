Previo al inicio de la Semana Santa, Nicolás Maduro y Cilia Flores reaparecieron en redes sociales con una serie de mensajes en X, los cuales habrían sido efectuados desde la prisión en que están recluidos en Estados Unidos.

A través de los mensajes en X, Nicolás Maduro y Cilia Flores le dan a conocer al pueblo de Venezuela, así como a sus simpatizantes, que se encuentran bien.

Mensaje de Nicolás Maduro y Cilia Flores (Especial)

Nicolás Maduro y Cilia Flores agradecen el apoyo del pueblo de Venezuela

En un total de 3 mensajes, Nicolás Maduro y Cilia Flores señalan que les han llegado las comunicaciones y mensajes de apoyo y cariño por parte del pueblo de Venezuela y simpatizantes.

Además, Nicolás Maduro y Cilia Flores señalan que están bien y “firmes”, y mencionan la admiración que tienen por el pueblo venezolano de “mantenerse unido en los momentos difíciles”.

Mensaje de Nicolás Maduro y Cilia Flores (Especial)

Asimismo, hacen un llamado para consolidar “la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todas y todos”, siendo el amor de la gente de Venezuela lo que les da fuerza.

Finalmente, cierran citando al Evangelio según San Lucas; “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá”, para que busquen con esperanza, agradeciendo nuevamente el apoyo de Venezuela.

Mensaje de Nicolás Maduro y Cilia Flores (Especial)

Nicolás Maduro y Cilia Flores están aislados en prisión de Estados Unidos

Se sabe que Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran en celdas aisladas en prisión de Estados Unidos; principalmente el exmandatario de Venezuela cuenta con comunicación limitada con el exterior.

Es por ello que sorprenden los mensajes de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ya que no pudieron haberlos mandado desde prisión, dadas las condiciones actuales en las que se encuentran.

No obstante, a Nicolás Maduro se le permite hablar con sus familiares y abogados alrededor de 15 minutos al día ; por lo que se especula que o bien dictó los mensajes publicados, o ya estaban escritos y solo los aprobó.

Por lo pronto, el juicio contra Nicolás Maduro continúa, sin miras a que tenga una pronta resolución en este 2026.