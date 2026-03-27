El diputado Nicolás Maduro Guerra calificó de “ilegal e ilegítimo” el proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores durante un acto en Caracas, este jueves 26 de marzo.

Las declaraciones ocurren mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen por segunda ocasión ante un tribunal federal en Nueva York, tras su captura el 3 de enero.

De acuerdo con información difundida por EFE, ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas, en un proceso que ha generado controversia internacional.

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Durante el evento, Maduro Guerra llamó a manifestarse en apoyo a su padre y a Cilia Flores, al considerar que el proceso carece de legitimidad.

El legislador también criticó la cobertura mediática del caso y aseguró que, pese a la influencia internacional, la narrativa oficial será cuestionada desde Venezuela.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Sobre el estado de ambos, afirmó que se encuentran en buenas condiciones físicas y anímicas, destacando que Maduro mantiene actividad física constante durante su detención.

En Estados Unidos, Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de alto poder, según autoridades judiciales.

Por su parte, Flores enfrenta acusaciones similares relacionadas con narcotráfico y posesión de armamento, en un proceso que avanza bajo jurisdicción estadounidense.

La defensa ha solicitado la desestimación del caso, argumentando irregularidades procesales y limitaciones para financiar su representación legal debido a sanciones internacionales vigentes.

El caso continúa en tribunales estadounidenses sin fecha definida para juicio, mientras persisten cuestionamientos sobre la legalidad de la captura y sus implicaciones políticas internacionales.