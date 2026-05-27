El empresario colombiano Alex Saab podría convertirse en una pieza clave dentro de la nueva investigación en Estados Unidos contra Nicolás Maduro por presuntos delitos financieros y lavado de dinero.

De acuerdo con la información, Alex Saab sería clave en la investigación contra Maduro porque es señalado por Estados Unidos como uno de los principales operadores económicos de Venezuela.

Estados Unidos podría usar a Alex Saab en nueva investigación contra Maduro

La nueva investigación contra Maduro ha desatado la posibilidad de que Estados Unidos utilice a Alex Saab como testigo, pues podría conocer información clave sobre las finanzas del exmandatario.

Alex Saab sería clave en la nueva investigación contra Maduro en Estados Unidos (Jesus Vargas / AP Photo/Jesus Vargas)

Estados Unidos esperaría que Saab revele detalles sensibles sobre la estructura económica que permitió al régimen evadir sanciones internacionales y mover recursos mediante empresas y contratos en distintos países.

Recientemente, Alex Saab compareció ante una corte federal en Miami por nuevos cargos de lavado de dinero vinculados al programa de alimentos CLAP, revelando un esquema de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Según las investigaciones, Alex Saab habría participado en redes de sobornos, triangulación financiera y uso de compañías fantasma para movilizar millones de dólares a través del sistema financiero internacional.

Cabe mencionar que la nueva investigación contra Nicolás Maduro se desarrolla paralelamente al proceso que ya enfrenta en Nueva York por los delitos de narcotráfico y narcoterrorismo.