Un mensaje a nombre de Nicolás Maduro y Cilia Flores fue publicado en la cuenta de X del expresidente venezolano por el Día de la Santísima Trinidad:

“Este es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de la Patria y de la humanidad. Los esfuerzos de hoy, hechos con amor, unión y perseverancia, son la garantía del futuro de paz, prosperidad y libertad verdadera que merecen nuestros pueblos”. Mensaje de Nicolás Maduro y Cilia Flores

En el escrito, se hace un llamado a la fortaleza espiritual y a la defensa del destino de Venezuela, así como referencias al Evangelio de Mateo e invocó los postulados del cantor Alí Primera.

Nicolás Maduro y Cilia Flores terminaron su mensaje con una bendición para Venezuela y “todos los pueblos del mundo”.

Es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de nuestra Patria y de la humanidad. ¡Que la Santísima Trinidad bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo! pic.twitter.com/nU4VQW3D7Q — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 31, 2026

El proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores avanza en etapa preliminar

El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York continúa en una fase previa al juicio, centrada en la revisión de pruebas, recursos legales y aspectos procesales. Ambos se declararon inocentes de los cargos presentados en su contra.

Actualmente, Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras se desarrollan las audiencias preparatorias del caso relacionado con acusaciones de narcotráfico y otros delitos federales.

Cilia Flores junto a su esposo Nicolás Maduro (@ConCiliaFlores / Red Social X)

Uno de los principales obstáculos para la defensa ha sido el financiamiento de los honorarios legales debido a las sanciones estadounidenses.

Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein permitió avanzar en mecanismos para analizar el uso de recursos vinculados al Estado venezolano bajo autorizaciones especiales.

La defensa también solicitó la desestimación de los cargos al argumentar presuntas afectaciones a derechos constitucionales. No obstante, Hellerstein rechazó esa petición y determinó que el proceso judicial continuará conforme al calendario establecido.

Paralelamente, los abogados de ambos acusados solicitaron aplazar futuras comparecencias para contar con más tiempo para revisar la amplia cantidad de evidencia recopilada por los fiscales federales.

Las próximas etapas del proceso estarán enfocadas en el intercambio de pruebas, la resolución de recursos pendientes y la definición de las fechas clave que marcarán el avance del juicio federal.