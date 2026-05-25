Estados Unidos ha abierto una segunda causa penal contra Nicolás Maduro por presuntas operaciones de lavado de dinero y delitos financieros, cuya investigación se desarrolla en Miami, Florida.

De acuerdo con la información, esta nueva investigación se da de manera paralela al proceso judicial que ya enfrenta Maduro en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.

Estados Unidos abre segunda causa penal contra Maduro por lavado de dinero en Miami

Reportes revelan que la Fiscalía de Estados Unidos abrió desde marzo de 2026 una segunda causa penal contra Nicolás Maduro en Miami por lavado de dinero y podría derivar en nuevas acusaciones.

Estados Unidos abre segunda causa penal contra Maduro por lavado de dinero (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Este nuevo caso contra Maduro estaría enfocado en rastrear movimientos financieros, cuentas bancarias y posibles esquemas de blanqueo de capitales vinculados al entorno del gobierno venezolano.

La investigación es encabezada por fiscales federales de Miami y cuenta con la participación del FBI, Homeland Security y la división de investigaciones criminales del IRS.

Uno de los nombres clave dentro de esta nueva línea de investigación por lavado de dinero es el empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años un aliado cercano de Nicolás Maduro.

Saab enfrenta nuevas acusaciones por lavado de dinero con contratos del programa de alimentos subsidiados y operaciones petroleras, por lo que consideran que podría aportar información en el caso Maduro.

Cabe recordar que Maduro permanece bajo proceso judicial en Estados Unidos desde principios de 2026, luego de ser capturado y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales.