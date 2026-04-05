Este Domingo de Resurrección, de nueva cuenta Nicolás Maduro se hizo presente en redes sociales a 3 meses de estar en una prisión en Estados Unidos.

En su mensaje de Domingo de Resurrección, Nicolás Maduro citó a la Biblia, al mismo tiempo que llamó al diálogo haciendo referencia a su encarcelamiento en Estados Unidos.

Nicolas Maduro busca el diálogo y la resurrección desde su celda en Estados Unidos

En una serie de tres mensajes en X, Nicolás Maduro citó varios versículos de la Biblia en Domingo de Resurrección, además de interpretarlos para todos sus seguidores; siendo este un nuevo mensaje desde prisión en Estados Unidos.

Mensaje de Nicolás Maduro (Especial)

Nicolás Maduro llamó al diálogo y a la reconciliación desde prisión en Estados Unidos, señalando que la Biblia nos enseña que “No gana el odio: gana el amor”, siendo una victoria que busca la unidad.

Y recordando también que para la resurrección “se necesita la pasión”, dando a entender que un ser solo se renueva después de pasar por la larga pena y sufrimiento, de ser puesto a prueba.

“Primero viene la cruz, el dolor y la entrega, pero después viene la vida nueva”, fueron las palabras de Nicolás Maduro en su mensaje más reciente.

Mensaje de Nicolás Maduro (Especial)

Dejando como mensaje que “la esperanza nunca se pierde” y que “hasta el fin de los tiempos, Cristo acompaña a su pueblo”, haciendo referencia a Venezuela.

Mensaje de Nicolás Maduro (Especial)

Nicolás Maduro pide quitar el odio y la división en su mensaje de Domingo de Resurrección

Nicolás Maduro destacó en su mensaje de Domingo de Resurrección desde Estados Unidos, que se debe de “quitar la piedra del odio, de la mentira, de la división y del rencor”.

Nicolás Maduro afirma que “resucitar también es sanar, liberar, perdonar”, manteniendo el mensaje esperanzador y de entrega en este día santo para la religión católica.

Aunque no lo menciona explícitamente, varios de sus seguidores han tomado estas palabras como una alusión a lo que el expresidente de Venezuela está viviendo en Estados Unidos.

Mostrando su total apoyo al mismo y mandando palabras de aliento, quien actualmente sigue en proceso ante las autoridades estadounidenses.