Durante la audiencia de Nicolás Maduro la mañana del jueves 26 de marzo, se registraron protestas en las inmediaciones del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Las voces, tal como compartieron a Julián Mazoy, periodista de SDPnoticias y quien asistió a la audiencia, exigen la liberación de Nicolás Maduro, en caso de sus simpatizantes.

Sin embargo, otras personas, retractores o víctimas de su gobierno celebraron la audiencia en Nueva York, en la cual compartieron una piñata del expresidente con el uniforme naranja de presidiario.

Protestas en Nueva York exigen liberación de Nicolás Maduro

Entre las protestas captadas por Julián Mazoy se encontraron simpatizantes que exigen la liberación de Nicolás Maduro, a quien definieron como el presidente legítimo de Venezuela.

Aunque no identificó su nacionalidad, un manifestante apuntó que apoyaba a Nicolás Maduro, así como a la primera combatiente Cilia Flores, quienes fueron “secuestrados” por Estados Unidos.

El hombre que se habría identificado como Cher Marino, sentenció que ayudaría en la liberación de Nicolás Maduro, quien ante pregunta directa de si es un dictador, lo señaló como mentira.

Sin embargo, sus afirmaciones se tiñeron de xenofobia, ya que aclaró que apoyan a los venezolanos que se encuentran en Venezuela, no en Estados Unidos, ya que aquellos son delincuentes.

Este tipo de apoyo hacia Nicolás Maduro se repitió, ya que una mujer de nacionalidad guatemalteca afirmó a Julián Mazoy que fue falso el señalamiento de régimen autoritario y que era un buen presidente .

Ante comentarios de los simpatizante de Nicolás Maduro, diversos venezolanos señalaron que no son connacionales ni saben cómo sufrieron el gobierno del hoy expresidente detenido.

Protestas en Nueva York celebran proceso contra Nicolás Maduro con su piñata

Las protestas en Nueva York estuvieron divididas, ya que también aseguraron a Julián Mazoy que Nicolás Maduro cometió diversos crímenes de lesa humanidad y no era un presidente legítimo.

Entre voces de justicia, venezolanos también señalaron que el nuevo gobierno de Delcy Rodriguez o su hermano tampoco es legítimo ni los representa, ya que sigue siendo una dictadura.

Por lo mismo, entre las protestas se observó una piñata de Nicolás Maduro con su uniforme de presidiario y un plátano para que “coma su potasio”.