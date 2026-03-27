Este jueves 26 de marzo, Nicolás Maduro y su esposa comparecieron por segunda vez ante el tribunal federal de Manhattan en seguimiento de su proceso judicial por narcoterrorismo.

Durante la audiencia Mark Donnelly, abogado que encabeza la defensa de Cilia Flores, solicitó de manera urgente un electrocardiograma para su clienta.

Entre los motivos, expuso que Flores padece una afección de salud relacionada con la válvula mitral, la cual habría sido diagnosticada con anterioridad.

El juez Hellerstein le pidió al abogado iniciar el proceso correspondiente para que la esposa de Maduro fuera atendida en el centro de detención de Brooklyn, donde actualmente está recluida.

A la par, le solicitó informar si había problemas con el procedimiento o con la salud de la acusada.

Audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo será en esta fecha (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Continúa el juicio de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

En medios internacionales se han difundido las fotos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su reciente audiencia en Nueva York.

El expresidente venezolano y su esposa llegaron bajo estrictas normas de seguridad: esposados y con uniformes penitenciaros de color beige.

Uno de los temas que se trataron en la audiencia fue en torno a la defensa de Nicolás Maduro y la decisión por el financiamiento de sus abogados.

El equipo legal del exmandatario solicitó retirar los cargos, alegando que su derecho constitucional se ha visto afectado debido a que el gobierno ha bloqueado el uso de fondos venezolanos.

Esto ha provocado de Maduro no pueda cubrir los costos de su defensa legal.

Sin embargo, el juez afirmó que no es suficiente para una anulación de juicio por narcotráfico.