Daniela Alejandra Acuña Macías está en la mira por su estrecha relación con el exatleta canadiense Ryan Wedding.

Daniela Alejandra Acuña Macías es novia del ya detenido Ryan Wedding, líder de una empresa criminal transnacional vinculada al Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Daniela Alejandra Acuña Macías?

Daniela Alejandra Acuña Macías, originaria de Colombia, es la novia de Ryan Wedding, de 44 años de edad.

Está acusada de colaborar en la red criminal en la que participaba y dirigía el exatleta en espera de ser enjuiciado en Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Daniela Alejandra Acuña Macías?

Daniela Alejandra Acuña Macías nació en Barranquilla, Colombia, el 7 de marzo de 2002, por lo que actualmente tiene 23 años de edad.

¿Quién es el esposo de Daniela Alejandra Acuña Macías?

Daniela Alejandra Acuña Macías no está casada; es novia de Ryan Wedding, quien se convirtió en uno de los hombres más buscados por el FBI.

¿Cuántos hijos tiene Daniela Alejandra Acuña Macías?

Se desconoce si Daniela Alejandra Acuña Macías tiene hijos.

¿Qué estudió Daniela Alejandra Acuña Macías?

Se desconoce el grado de estudios de Daniela Alejandra Acuña Macías.

¿En qué ha trabajado Daniela Alejandra Acuña Macías?

Se desconoce esta información respecto a Daniela Alejandra Acuña Macías.

Daniela Alejandra Acuña Macías, acusada de participar en la red criminal de Ryan Wedding

Ryan Wedding, novio de Daniela Alejandra Acuña Macías, representó como snowboarder a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002.

Tras su retiro deportivo se convirtió en el líder de una red internacional de tráfico de cocaína, organización criminal ligada al Cártel de Sinaloa.

Está acusado de movilizar toneladas de droga desde México y Colombia a Estados Unidos y Canadá.

El exatleta fue arrestado este viernes 23 de enero de 2026 en México, por lo que será trasladado a Estados Unidos donde enfrentará la justicia.

Por investigaciones en manos del FBI, se destapó la participación de Daniela Alejandra Acuña Macías, en operaciones ligadas al narcotráfico lideradas por el canadiense.

Se le acusa de haber recolectado cientos de miles de dólares para el grupo criminal, además de tener conocimiento de las actividades delictivas de su novio.

Aunado a esto, el Departamento del Tesoro la sancionó porque Daniela Alejandra ayudó a Ryan Wedding ha obtener información de sus rivales.