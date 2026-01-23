Rolan Sokolovski ha sido acusado de lavar millones de dólares a nombre de Ryan Wedding, exatleta olímpico vinculado al Cártel de Sinaloa.

Autoridades han señalado a Rolan Sokolovski como el tercero al mando de la organización criminal de Ryan Wedding, usando su profesión de joyero como fachada.

¿Quién es Rolan Sokolovski?

Rolan Sokolovski es un joyero canadiense, el cual fue arrestado en noviembre de 2025, identificado como un miembro de alto rango de una red de narcotráfico.

Rolan Sokolovski (THE CANADIAN PRESS/Handout - U.S. Department of the Treasury (HO))

¿Qué edad tiene Rolan Sokolovski?

Rolan Sokolovski tiene 37 años de edad, su fecha exacta de nacimiento es desconocida.

¿Quién es la esposa de Rolan Sokolovski?

No hay información pública sobre una posible relación ligada a Rolan Sokolovski.

¿Cuántos hijos tiene Rolan Sokolovski?

Tampoco hay información pública sobre posibles hijos o hijas de Rolan Sokolovski.

¿Qué estudió Rolan Sokolovski?

No se tienen datos de la carrera de Rolan Sokolovski; pero dada su profesión de joyero, debe de tener estudios en Diseño, Arte, Gemología y Orfebrería.

¿En qué ha trabajado Rolan Sokolovski?

Rolan Sokolovski es conocido por ser un joyero en Toronto, Canadá; sin embargo, dicho negocio era una tapadera para actividades ilícitas de lavado de dinero.

Estando vinculado desde hace años a la red de crimen organizado liderada por Ryan Wedding.

Rolan Sokolovski fue vinculado a Ryan Wedding como el tercero al mando en su organización

Tras una minuciosa investigación, Rolan Sokolovski fue arrestado en Canadá, acusado de lavado de dinero y ser parte de la organización criminal de Ryan Wedding.

Rolan Sokolovski habría sido identificado como el tercero al mando y “el jefe de lavado” de Ryan Wedding, siendo el principal responsable de blanquear todo el dinero del narcotraficante.

El joyero movía todos los millones generados por el tráfico de cocaína a través de criptomonedas, ocultando todo mediante joyas y activos de alta gama.

Fue arrestado en noviembre de 2025 en Canadá, cuando trataba de huir del país a Bahamas; tras esto ha declarado ante una corte de Ontario datos importantes de la organización de Ryan Wedding.

Eso incluye métodos de lavado de dinero, nombre de cada integrante y puesto dentro de la organización.