Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla” o “El Sagitario”, identificado como uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar hasta seis cargos en una corte federal, delitos que podrían derivar en cadena perpetua.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, la suma de los cargos que le imputarán las autoridades estadounidenses podría mantenerlo en prisión de por vida, debido a la gravedad de los delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Pedro Inzunza fue extraditado junto con otros capos mexicanos a Estados Unidos

“El Sagitario” fue uno de los criminales capturados por el Gobierno de México el último día de 2025 y el pasado 20 de enero fue trasladado a Estados Unidos junto con otros líderes criminales, todos vinculados a delitos como narcotráfico, trata de personas y delincuencia organizada.

En total, Pedro Inzunza enfrentará seis cargos federales ante la justicia estadounidense tras su extradición.

Estos son los seis cargos que enfrentará Pedro Inzunza en Estados Unidos

Tras su llegada a Estados Unidos, las autoridades judiciales preparan los siguientes cargos en su contra:

Empresa criminal continua

Narcoterrorismo (doble cargo)

Apoyo a organización terrorista

Conspiración para traficar drogas

Los cargos están sustentados en un expediente fechado en 2024, de acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de California.

Audiencia inicial y prisión preventiva para Pedro Inzunza en Estados Unidos

Luego de su entrega a las autoridades estadounidenses, se prevé que el 21 de enero Pedro Inzunza sea presentado a una audiencia inicial de procesamiento, en la que un juez federal le notificará formalmente los cargos.

Durante esta audiencia, Inzunza tendrá la oportunidad de declararse culpable o no culpable.

Mientras tanto, se estima que permanezca en prisión preventiva, aunque hasta el momento se desconoce si buscará algún acuerdo o negociación con el gobierno estadounidense, como ha ocurrido en otros casos de capos mexicanos.

Pedro Inzunza podría enfrentar prisión de por vida y doble cargo por terrorismo en Estados Unidos

Las penas asociadas a los cargos que enfrenta Pedro Inzunza podrían sumar décadas de prisión o incluso cadena perpetua: