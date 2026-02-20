José de Jesús Méndez Vargas, conocido como El Chango Méndez ya tiene fecha para su siguiente comparecencia en una corte de Nueva York, Estados Unidos, y esta será el día 24 de marzo 2026.

Esta audiencia será la que definirá el rumbo jurídico de uno de los fundadores de La Familia Michoacana, luego de que fue trasladado a Estados Unidos en el primer envío masivo de capos hecho por el gobierno de Claudia Sheinbaum en febrero de 2025.

La audiencia se realizará ante el juez del distrito Jay Clayton en la corte federal de Manhattan a las 10:30 horas del 24 de marzo.

El Chango Méndez uno de los primeros narcos enviados en grupo a Estados Unidos

El Chango Méndez fue enviado a Estados Unidos el 27 de febrero 2025 en el primer grupo de 29 narcotraficantes. Hasta ahora van tres entregas, la más recinete de 37 capos.

En este grupo se encontraban narcos como Rafael Caro Quintero; Vicente Carrillo Fuentes; Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40; Omar Treviño Morales, el Z42; Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana; y otros.

Actualmente El Chango Méndez se encuentra en el centro de detención metropolitano de Brooklyn mientras la Fiscalía y su defensa se encuentran en la etapa del proceso relacionada al “descubrimiento de pruebas”.

Cargos contra El Chango Méndez en Estados Unidos

Los cargos de El Chango Méndez tienen que ver con:

Operación de una empresa criminal continua

Conspiración internacional para la importación de narcóticos y metanfetamina

Uso y posesión de armas de fuego en apoyo al narcotráfico

Conspiración para lavado de dinero

Específicamente se le acusa a El Chango Méndez de introducir cocaína y metanfetaminas a territorios de los Estados Unidos de manera masiva.