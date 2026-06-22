Iván Cepeda, candidato a la presidencia de Colombia, reconocerá resultados de las elecciones hasta el escrutinio de 33 mil mesas.

Tras el conteo inicial de la segunda vuelta de las elecciones de Colombia que perfilan a Abelardo de la Espriella como ganador, Iván Cepeda se pronunció para aclarar que este conteo no es definitivo.

El candidato de la izquierda expresó que impugnará los resultados de 33 mil mesas de votación, ya que denuncia presuntas irregularidades.

Iván Cepeda reconocerá resultados electorales hasta el escrutinio de 33 mil mesas

Durante una reunión con su militancia, Iván Cepeda expresó que la victoria de Abelardo de la Espriella no es oficial y reconocerá su elección hasta el escrutinio de 33 mil mesas.

Es decir, impugnará 33 mil meses de votación ante posibles irregularidades y pide que se oficialicen las elecciones hasta que hay un resultado definitivo.

“Nuestros testigos, decenas de miles, abogados y abogadas, está procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país, una por una deberá ser objeto del escrutinio”, expresó Iván Cepeda.

Iván Cepeda busca que las autoridades analicen y verifiquen los datos electorales antes de confirmar al presidente electo de Colombia.

El candidato de izquierda aclaró que él respetará el resultado del proceso electoral, pero aseguró que los resultados difundidos del preconteo no son definitivos.

Por lo tanto, Iván Cepeda pide esperar al conteo oficial para definir al candidato que va a la cabeza de las elecciones presidenciales de Colombia.

Gustavo Petro solicita ayuda de los ciudadanos para el escrutinio

El presidente de Colombia Gustavo Petro ha estado al pendiente de las elecciones y ha mostrado su postura en redes sociales.

A las 4:25 de la tarde, Gustavo Petro aseguró que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella tenían resultados similares durante el preconteo, por lo que ninguno se podía proclamar “presidente” de Colombia.

En otro mensaje, Gustavo Petro pidió a las y los abogados demócratas a asistir los escrutinios en toda Colombia, sobre todo en Bogotá, ya que estaba seguro de que sería en este conteo donde se podría determinar al ganador de las elecciones.

“Más de 33.000 mesas están ya impugnadas. Deben impugnarse las de EEUU y deben impugnarse las que resulten afectadas por el cambio de dirección de IP de servidores al servicio computacional del preconteo y escrutinio” Gustavo Petro