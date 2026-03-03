Donald Trump no descansará hasta poner un freno al programa nuclear de Irán y evitar que construyan una bomba, aseguró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

“(El) objetivo principal del presidente, que es asegurarse que el régimen terrorista iraní no construya una bomba nuclear” JD Vance

Así lo sentenció luego de señalar que lo más ideal sería que el nuevo líder del gobierno iraní acceda a negociar con Estados Unidos en el tema del desarrollo de armas nucleares.

Sin embargo, el funcionario sentenció que en todo caso, desplegarán las acciones que sean necesarias para evitar la construcción de una bomba que ponga en riesgo la seguridad global.

El objetivo de Trump en Medio Oriente es frenar el programa nuclear de Irán, afirma Vance

El 28 de febrero, el gobierno de Estados Unidos en conjunto con el de Israel, lanzó una ofensiva armada en contra de Irán, desatando un conflicto en toda la región del Medio Oriente.

Sobre lo que ocurre en la zona, el vicepresidente JD Vance aseveró que el objetivo principal del presidente Donald Trump, es el de frenar el programa nuclear que desarrolla Irán.

“Pase lo que pase con el régimen, de una forma u otra, es secundario al objetivo principal del presidente, que es asegurarse de que el régimen terrorista iraní no construya una bomba nuclear” JD Vance

Por tal motivo, JD Vance indicó que independiente a lo que ocurra con el gobierno iraní, lo que busca el presidente es que la nación persa no construya una bomba nuclear.

Debido a lo anterior, el vicepresidente sostuvo que si se logra evitar la confección de una arma de destrucción masiva, las formas y medios quedan de lado, pues "el presidente estará satisfecho".

.@VP: "Whatever happens with the regime in one form or another, it's incidental to the President's primary objective here — which is to make sure the Iranian terrorist regime does not build a nuclear bomb." pic.twitter.com/oWCJp66myg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 3, 2026

JD Vance: Trump hubiera preferido un gobierno de Irán cooperativo

Tras asegurar que los planes de Trump en Medio Oriente se centran en frenar programa nuclear de Irán, JD Vance confesó que hubieran preferido que el gobierno iraní cooperara con Estados Unidos.

Con respecto a ello, señaló que lo mejor para todos sería que ante la muerte del Ayatola Alí Khameneí, el sucesor se tratara de alguien "dispuesto a colaborar con Estados Unidos".

“Nos encantaría que alguien llegara al poder en Irán dispuesto a colaborar con Estados Unidos (...) a asumir el compromiso a largo plazo de que Irán no puede tener un arma nuclear” JD Vance

En especial, dijo, un perfil que abriera la puerta a asumir el compromiso a largo plazo de que Irán va a frenar su programa nuclear y sobre todo garantizara que no construirán una bomba.

Al obviar el punto, el vicepresidente sostuvo que lo más óptimo sería un "régimen amistoso en Irán" y un país dispuesto a colaborar, en lugar de uno que ataque a las tropas estadounidenses.