El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar estos 14 países del Medio Oriente, ante el estallido del conflicto armado en Irán:

Bahrein Kuwait Egipto Líbano Irán Omán Irak Catar Israel, Cisjordania y Gaza Arabia Saudí Siria Jordania Emiratos Árabes Unidos Yemen

En su llamado, las autoridades estadounidenses resaltaron que la recomendación se debe al riesgo que se vive en la zona y exhortó a los ciudadanos a recurrir a vuelos comerciales.

Cabe destacar que más temprano, el gobierno de Estados Unidos abrió los canales de asistencia consular para las personas que requieren de apoyo ante el contexto de peligro.

Al advertir sobre una situación de “graves riesgos” de seguridad por los ataques que se desataron el 28 de febrero en Irán, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar 14 países de Medio Oriente.

En una tarjeta informativa, el Departamento de Estado compartió la lista de naciones ubicadas en la región que se encuentran en peligro por el estallido del conflicto armado.

De la misma forma, la autoridad indicó en su alerta dirigida a los ciudadanos estadounidenses que de momento, pueden salir de dichos territorios a través de los “medios comerciales”.

El llamado se dio tras el inicio de los bombardeos que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Irán, así como la respuesta iraní en la que ha atacado distintos objetivos en otros países del Medio Oriente.

Estados Unidos también abrió vías de apoyo

Previo al llamado que el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó para salir de 14 países del Medio Oriente por estar en riesgo, el organismo abrió las vías de apoyo y asistencia consular.

Al respecto, la dependencia compartió un comunicado en el que destacó que los estadounidenses que estén en la zona de peligro, pueden llamar en cualquier momento al teléfono +1-202-501-4444.

Además, invitó a seguir las demás vías de comunicación gubernamentales para recibir información oficial y los reportes actualizados en torno a las acciones que se realizan:

En la página STEP.STATE.GOV, por medio de la que se pueden recibir las últimas actualizaciones de la embajada de EE. UU. más cercana

En sus cuenta de X @travelgov

En el canal de WhatsApp “U.S. Department of State - Security Updates for U.S. Citizens”