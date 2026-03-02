Días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, Donald Trump advierte que Irán aún no enfrenta lo peor y viene una “gran ola” de ataques.

“Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La gran ola llegará pronto” Donald Trump

Donald Trump aseguró que Estados Unidos tienen las mejores fuerzas armadas del mundo y están usándolas.

Donald Trump advierte que lo peor está por venir en la guerra con Irán

En entrevista para CNN, Donald Trump advirtió que la “gran ola” de ataques aún está por llegar en la guerra con Irán.

Donald Trump aseguró que todavía no han golpeado con fuerza a Irán y lo más grande está a punto de caer.

Durante su conversación, Donald Trump puntualizó que las fuerzas estadounidenses están “destrozando” a Irán .

Donald Trump resaltó que Estados Unidos cuenta con las mejores fuerzas armadas del mundo y las están utilizando.

“Les estamos destrozando (...) Creo que va muy bien. Es muy poderoso. Tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo y las estamos usando” Donald Trump

Al ser cuestionado sobre la posible duración de la guerra con Irán, Donald Trump señaló que no quiere que se alargue demasiado.

Donald Trump fijó en aproximadamente cuatro semanas la duración estimada de la ofensiva militar contra Irán .

“No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados” Donald Trump

Donald Trump desconoce quién será el nuevo líder de Irán tras la muerte de Ali Khamenei

Donald Trump destacó que por el momento no saben quién será el nuevo líder de Irán tras el asesinato de su líder supremo Ali Khamenei.

“No ⁠sabemos quién es ⁠el líder. No ⁠sabemos a quién elegirán" Donald Trump

En pasadas entrevistas, Donald Trump ha sugerido que estaría dispuesto a entablar conversaciones con nuevos líderes en Irán, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

En su conversación, Donald Trump adelantó que si estaban haciendo algo más para que el pueblo iraní recuperará el control de su país.

Sin embargo, Donald Trump les pidió a las personas que se queden en casa, porque no es seguro salir a las calles en estos momentos.

“Sí, estamos haciendo. Pero ahora mismo queremos que todos se queden en casa. No es seguro ahí fuera” Donald Trump