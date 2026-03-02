Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, lideró la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que se celebró el 2 de marzo, justo en medio del estallido del conflicto armado en Irán.

“La paz no tiene por qué ser frágil. Se logrará una paz duradera cuando el conocimiento y la comprensión se valoren plenamente en todas nuestras sociedades” Melania Trump, primera dama de Estados Unidos

A pesar de que el encuentro se centró en el tema de la paz y las infancias, la también esposa de Donald Trump no hizo ninguna mención directa a los bombardeos en Medio Oriente.

La omisión por parte de la primera dama en torno a lo que ocurre Irán, se dio pese a que otros participantes de la reunión sí hablaron de la situación que se desarrolla en la nación persa.

El 2 de marzo Melania Trump hizo historia, pues se convirtió en la primera, primera dama en activo, que lidera una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la sesión, Melania Trump habló de sus perspectivas en torno a la paz mundial y las infancias, sin embargo, no hizo mención específica sobre el conflicto que estalló en Irán.

Lo anterior debido a que en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU se abordó el tema de “la paz e infancia y su seguridad en los conflictos”, pero al menos ella omitió las tensiones en Medio Oriente.

"My heartfelt condolences to the families who have lost their heroes who sacrificed their lives for freedom. Their bravery & dedication will always be remembered." - First Lady Melania Trump at the U.N. Security Council meeting ❤️pic.twitter.com/nLrETWXdMx — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2026

En el acto que se nombró “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Niños, tecnología y educación en los conflictos”, Melania Trump expresó su pésame a quienes han muerto por la “libertad”.

Incluso, aseveró que el gobierno de “Estados Unidos está con todos los niños del mundo” y manifestó su deseo porque la “paz” llegue pronto a sus países, pero no mencionó en ningún momento a Irán.

Irán sí fue tema en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

En cambio, Rosemary DiCarlo, subsecretaria General de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, sí mencionó el tema, pues habló del bombardeo a una escuela que dejó decenas de alumnas muertas.

Nota en desarrollo. En breve más información...