El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó su autorización a Estados Unidos para usar las bases militares del Reino Unido y lanzar ataques defensivos contra infraestructura iraní estratégica.

En un video difundido este domingo 1 de marzo, el líder laborista señaló que la medida busca destruir misiles y lanzaderas iraníes ante el aumento de tensiones regionales.

Starmer subrayó que el Reino Unido no participará en ataques ofensivos y defendió la necesidad de respaldar la autodefensa colectiva frente a la estrategia aplicada por Irán.

Reino Unido no participará en ataques contra Irán

El primer ministro insistió en que la decisión fue deliberada y responde a la convicción británica de que la mejor salida es una solución negociada.

“Irán está aplicando una estrategia de tierra quemada”, afirmó Starmer, al justificar el apoyo a acciones defensivas destinadas a proteger aliados y población.

Más de 200 muertos en Irán tras ataques; (Reuters)

El gobierno británico remarcó que la autorización concedida a Estados Unidos se limita estrictamente a operaciones de carácter defensivo en la región .

La postura fue respaldada en una declaración conjunta con Alemania y Francia, difundida también este domingo ante el agravamiento de la crisis.

En el comunicado, los tres países expresaron su disposición a adoptar medidas defensivas para proteger sus intereses y los de aliados en el Golfo.

La decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán por el desarrollo y despliegue de misiles iraníes.

Londres reiteró su llamado a la diplomacia, al considerar que una escalada militar ampliaría la inestabilidad regional y afectaría la seguridad internacional.