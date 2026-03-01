En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump abrió la posibilidad de entablar un diálogo con autoridades iraníes, aunque no aclaró cuándo podrían terminar los ataques militares.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Miami, Donald Trump declaró este domingo que está dispuesto a conversar con la nueva dirigencia iraní.

Sin embargo, sostuvo que Irán tardó demasiado en aceptar negociar, por lo que —según dijo— los ataques pudieron haberse evitado.

“Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes. Deberían haber cedido antes en algo que es muy práctico y fácil. Han esperado demasiado” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump durante su discurso de Estado en el Congreso de Estados Unidos (Kenny HOLSTON / POOL / AFP / AFP)

Casa Blanca aclara que no hay fecha para diálogo entre Estados Unidos e Irán

Tras las declaraciones del presidente, la Casa Blanca matizó sus palabras y precisó que, por ahora, no existe una fecha definida para que se lleven a cabo conversaciones formales entre Estados Unidos e Irán.

Además, funcionarios estadounidenses señalaron que las posibles negociaciones no ocurrirán en el corto plazo, por lo que los ataques en territorio iraní continuarán.

“El presidente Trump ha dicho que la nueva dirigencia potencial de Irán ha indicado que quieren hablar y que, en ese caso, él hablará. Por ahora, la Operación Furia Épica continúa sin merma”. Informe de la Casa Blanca de Estados Unidos

El propio mandatario reconoció que desconoce cuándo podrían concretarse estas conversaciones, especialmente en un momento en el que Irán atraviesa un proceso de reestructuración política para elegir a su próximo líder supremo.

Muerte de Alí Jamaneí en Irán (ATTA KENARE / AFP)

Donald Trump confirma muerte de 48 líderes iraníes tras ataques

En el contexto de la ofensiva militar, Donald Trump afirmó que 48 líderes iraníes murieron durante los ataques recientes de Estados Unidos contra Irán.

Este hecho genera incertidumbre sobre con quién podría establecerse un eventual diálogo para frenar la escalada en Medio Oriente y alcanzar un acuerdo diplomático.

Por su parte, legisladores del Partido Demócrata denunciaron que no fueron informados previamente sobre la operación militar y acusaron al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin autorización del Congreso, instancia que tiene la facultad constitucional para aprobar intervenciones bélicas en el extranjero.