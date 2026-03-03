Medios locales informan que, durante la madrugada de este martes 3 de marzo, el gobierno de Irán habría lanzado ataques contra objetivos en la zona de Palestina ocupada por Israel.

De acuerdo con la información, Irán lanzó misiles hipersónicos y misiles con múltiples ojivas sobre la Palestina en ausencia total de defensas aéreas, generando pánico en la región.

Irán ataca objetivos en zona de Palestina ocupada por Israel (Captura de pantalla)

Fuentes locales reportan que Irán ha atacado objetivos en la zona de Palestina ocupada por Israel como respuesta a las agresiones de Estados Unidos y su aliado, iniciadas desde el pasado sábado.

En diversas ocasiones, el gobierno de Irán ha asegurado que se encuentra “más preparado que nunca” para responder a los ataques por parte de Estados Unidos e Israel.

Hace un par de días, Irán lanzó un misil que logró pasar las defensas de Israel, cayendo en un barrio residencial de Tel Aviv, que dejó una persona muerta y 22 heridos.

Asimismo, Irán informó recientemente que ha atacado a una base estadounidense en Kuwait con 10 drones de guerra como parte de las operaciones “defensivas” contra Israel y Estados Unidos.

Por su parte, el presidente Donald Trump ha declarado que el conflicto en Irán podría extenderse durante varias semanas, aunque están preparados “para ir mucho más allá de eso”.