El gobierno de Irán atacó con drones la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, acrecentando la tensión en Medio Oriente tras la operación militar iniciada el pasado sábado.

De acuerdo con la información, este ataque con drones provocó un incendio y daños menores en las oficinas de la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí; no se reportan víctimas.

Irán sacude embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí con ataque con drones

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó que Irán atacó con drones la embajada de Estados Unidos, ubicada en el barrio diplomático de Riad, una de las zonas más custodiadas.

Los reportes iniciales señalan que no hay heridos ni ninguna baja civil tras el ataque con drones en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, aunque la gravedad material se sigue evaluando.

A través de redes sociales, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí detalló que eran seis los drones que se dirigían contra la embajada de Estados Unidos y lograron interceptar cuatro.

Ataque con drones de Irán sacude embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí (Captura de pantalla)

Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí emiten alerta tras ataque con drones de Irán

Tras el ataque, la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí emitió una alerta para sus ciudadanos en Riad, Jeddah y Dhahran, recomendando evitar la zona y buscar un refugio.

“Recomendamos a todos los ciudadanos estadounidenses que mantengan un plan de seguridad personal. Las crisis pueden surgir inesperadamente al viajar o vivir en el extranjero, y un buen plan ayuda a analizar posibles escenarios y determinar con antelación la mejor estrategia”.