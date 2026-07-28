Keiko Fujimori inició de manera oficial su mandato como presidenta de Perú para el periodo de 206-2031.

La presidenta de Perú tomó protesta de su investidura este martes 28 de julio en el Congreso acompañada de 9 jefes de estado y de gobierno.

Cabe señalar que el inicio del gobierno de Keiko Fujimori marca el noveno mandato en una década en Perú.

Keiko Fujimori toma protesta como presidenta de Perú

Keiko Fujimori tomó protesta como presidenta de Perú el martes 28 de julio en el Congreso en presencia de 9 jefes de estado.

La presidenta de derecha asumió su cargo para el periodo 2026-2031 inició su gobierno al recibir la banda presidencial y el juramento de rigor.

Se espera que durante la tarde pronuncie su primer discurso como jefa de Estado en la que, se prevé, anticipará los principales lineamientos de su gobierno.

A la toma de protesta de Keiko Fujimori, la primera mujer en ser presidenta en Perú, acudieron:

Keiko Fujimori toma protesta como presidenta de Perú 26 años después de la dimisión de su padre

Keiko Fujimori tomó protesta como la primera mujer presidenta de Perú, 26 años después de que su padre, Alberto Fujimori, dimitiera a su presidencia por Fax desde Japón, ante un escándalo de corrupción, el 19 de noviembre de 2000.

Keiko Fujimori acudió al Congreso de Perú en compañía de sus hijas, Kaori y Kyara, así como de sus hermanos Sachi y Hiro.

Asimismo, contó con el apoyo y presencia de diversas autoridades políticas, militares y religiosas de Perú.