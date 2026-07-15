Este miércoles 15 de julio, Keiko Fujimori recibió credenciales como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031.

“Los gobiernos que pasaron no estuvieron a la altura. Yo les digo: hoy la campaña terminó, no hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú. Vamos a trabajar juntos. Hemos dicho en la ceremonia que nuestro gobierno no sea un gobierno de poner primeras piedras, sino que sea de gestión.” Keiko Fujimori

El acto jurídico ocurrió en una ceremonia pública presidida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, previo a su investidura programada para el 28 de julio, día nacional de Perú.

Ante sus simpatizantes, Keiko Fujimori dio un breve discurso agradeciendo su voto, llamando a la unidad y destacando que su gobierno no será de “primeras piedras” sino de gestión.

Otorgan a Keiko Fujimori credenciales como presidenta electa de Perú

Roberto Burneo, presidente del JNE, encabezó el otorgamiento de credenciales como presidenta electa a Keiko Fujimori.

En el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, también contó con la presencia del mandatario interino de Perú, José María Balcázar.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú (Keiko Fujimori/Facebook)

Igualmente estuvieron presentes autoridades locales y simpatizantes de Keiko Fujimori durante el evento.

En la ceremonia también se entregaron credenciales al primer y segundo vicepresidente del gabinete de Keiko Fujimori: Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente.

El proceso de elecciones en Perú arrancó el pasado 12 de abril con una segunda vuelta presidencial el 7 de junio.

La fórmula presidencial del partido Fuerza Popular fue proclamada ganadora luego de vencer al partido Juntos por el Perú del candidato izquierdista, Roberto Sánchez.