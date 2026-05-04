Hoy 4 de mayo ocurrió un tiroteo cerca de la Casa Blanca durante un evento de Donald Trump en East Room, Washington, lo que provocó la evacuación de la prensa.

Los hechos ocurrieron en la calle 15 y la Avenida Independence en Washington, D.C.

De acuerdo con el Servicio Secreto, en la escena intervino un oficial del Servicio Secreto; una persona fue baleada por las fuerzas del orden y su condición e identidad es desconocida.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca provoca evacuación del área de prensa (Especial)

Tiroteo cerca de la Casa Blanca provoca evacuación de la prensa

Luego del tiroteo cerca de la Casa Blanca, periodistas reportaron que fueron evacuados del jardín sur donde se encontraban al área de prensa como medida de seguridad.

Según el testimonio de la reportera Megan Cassella, no se les reveló cuál era la amenaza que había en las inmediaciones del recinto.

Asimismo, el periodista Nicks Sortor indica que Donald Trump, quien estaba en la Casa Blanca en un evento de pequeños negocios, se encuentra a salvo.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca provoca evacuación del área de prensa (Especial)

Autoridades indicaron que la Casa Blanca entró en un cierre de emergencia mientras se respondía al incidente.

De parte del Servicio Secreto de Estados Unidos, se exhortó a las personas para que evitaran la zona mientras los equipos de emergencia actuaban.

También detalló que habrá un informe a los medios sobre el “enfrentamiento de un individuo armada y la Policía del Servicio Secreto”.

La Casa Blanca (Melania Trump vía X)

El tiroteo en Casa Blanca se suma al reciente percance ocurrido en la Cena de Corresponsales la noche del 25 de abril en el hotel Washington Hilton.

Donde Cole Thomas Allen burló filtros de seguridad y abrió fuego en el lugar, aunque terminó detenido.