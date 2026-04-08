Irán cerró el estrecho de Ormuz y detuvo los barcos petroleros hasta nuevo aviso tras el ataque de Israel registrado en Líbano, lo que pondría en la cuerda floja la tregua anunciada inicialmente con Estados Unidos.

Cabe recordar que la tregua de Trump acordada entre Estados Unidos e Irán contempla la petición estadounidense que una reapertura segura del estrecho de Ormuz a cambio del cese de ataques y el levantamiento de sanciones a Irán.

Israel ha seguido con la ofensiva y señala que el ataque a Líbano se debe a que la tregua no incluye frenar su lucha contra Hezbollah.

Irán buscaría que Israel se sume a la tregua pactada inicialmente con Estados Unidos

El cierre del estrecho de Ormuz se da a menos de 24 horas del acuerdo de tregua logrado con el gobierno de Donald Trump, quien había amenazado con terminar con la civilización iraní.

El anuncio del cierre del estrecho de Ormuz, punto de de las negociaciones, lo dio a conocer la agencia de noticia iraní Fars.

De acuerdo con la agencia, Teherán exigen que Israel se sume a la tregua y ello implicaría que no ataque a Hezbollah.

Mientras tanto, en Líbano se reportan alrededor de 89 personas muertas y 700 heridos por el que Israel calificó como su “mayor ataque” contra su objetivo Hezbollah.

Irán advierte a barcos que no deben intentar cruzar el estrecho de Ormuz

La Armada iraní advirtió que ningún barco carguero debe intentar pasar por el estrecho de Ormuz debido a que si lo hace será atacado y destruido.

La mañana de este miércoles se reportaron al menos dos cargueros que sí lograron pasar antes del retomar el cierre del estrecho de Ormuz.