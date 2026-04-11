Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo un llamado a Irán para que detenga el cobro a quienes quieren transitar por el estrecho de Ormuz, hecho que ha aumentado la tensión en Medio Oriente.

Hace unos días, Estados Unidos e Israel acordaron un alto al fuego en la región por dos semanas y una de las condiciones fue que el gobierno de Irán liberara el tránsito del estrecho de Ormuz.

Donald Trump reitera advertencia a Irán sobre cobros en el estrecho de Ormuz

Este viernes 10 de abril, el presidente Donald Trump advirtió que no permitirá que Irán cobre el tránsito en Ormuz, pues son aguas internacionales, además de que viola el acuerdo de paz.

Trump presiona a Irán para frenar cobros a petroleros en Ormuz (Michelle rojas)

Al enterarse de que Irán estaba cobrando peaje en Ormuz, Donald Trump amenazó al gobierno iraní y dijo que “más le valiera no hacerlo”; el presidente de Estados Unidos reiteró esta advertencia hoy:

“No lo vamos a permitir, son aguas internacionales. Si están haciendo eso, no lo vamos a dejar pasar”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Cabe mencionar que Irán señaló que el acuerdo de paz no era válido porque Israel no detuvo los ataques al Líbano; sin embargo, Trump dijo que el alto al fuego solo aplicaba al territorio iraní.

Recientemente se dio a conocer que Israel y Líbano tendrán un encuentro para llegar a un acuerdo para detener al fuego. El diálogo se dará el próximo martes 14 de abril en Washington.