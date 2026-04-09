Benjamin Netanyahu anunció que su gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano para buscar el desarme de Hezbolá y avanzar hacia un acuerdo de paz en la región.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible.” Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

La decisión ocurre en medio de una escalada de violencia y un ataque directo que ha dejado más de mil 700 muertos en territorio libanés desde marzo.

El primer ministro de Israel instruyó a su gabinete a comenzar las conversaciones “lo antes posible”, mientras Israel refuerza su control en el sur del Líbano para frenar la actividad de Hezbolá, grupo chií respaldado por Irán.

Netanyahu anuncia negociaciones con Líbano para desarmar a Hezbolá

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró que ya instruyó a su gabinete para comenzar las conversaciones “lo antes posible”, destacando que la meta es establecer relaciones pacíficas y frenar la actividad de Hezbolá en el sur del Líbano.

El anuncio ocurre en un contexto de intensos bombardeos israelíes sobre territorio libanés, pese a un alto el fuego regional relacionado con el conflicto con Irán, el cual, según Israel, no incluye al Líbano.

Las autoridades libanesas han reportado más de mil 700 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en marzo, mientras continúan los enfrentamientos con Hezbolá, organización respaldada por Irán.

Además, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la estrategia militar incluye reforzar el control en el sur del Líbano para evitar el regreso de combatientes de Hezbolá a la zona fronteriza.

El posible inicio de estas negociaciones marca un giro diplomático en medio de uno de los momentos más tensos del conflicto en Medio Oriente en 2026.