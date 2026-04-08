Israel justificó que mantiene sus ataques en Líbano, pese al alto al fuego temporal anunciado por Estados Unidos con Irán, acuerdo que el gobierno israelí dijo respaldar.

A través de un comunicado, la Oficina del primer ministro de Israel señaló que apoya la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender durante dos semanas los ataques contra Irán, siempre y cuando se cumpla la exigencia de abrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el gobierno israelí aclaró que esta tregua no incluye a Líbano, por lo que sus operaciones militares en ese territorio continúan.

Israel aún ataca el Líbano por esta razón

En el comunicado, la Oficina del primer ministro de Israel aseguró que respalda el “esfuerzo de Estados Unidos para garantizar que Irán ya no represente una amenaza nuclear, de misiles o terrorista” ni para su país ni para sus aliados.

Además, señaló que Israel mantiene coordinación diplomática con Estados Unidos para alcanzar los objetivos estratégicos en la región durante las próximas negociaciones.

No obstante, el alto al fuego anunciado entre Washington y Teherán no se extiende a todos los escenarios del conflicto.

Por ello, los ataques israelíes continúan en el sur de Líbano, una zona que Israel considera vinculada con el grupo paramilitar Hezbolá.

El ejército israelí informó que ha atacado cerca de un centenar de objetivos de Hezbolá en distintas zonas del país. Según las autoridades militares, se trata del “mayor ataque coordinado” contra el movimiento proiraní desde el inicio de la guerra estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero.

Países europeos piden alto al fuego en Líbano tras tregua con Irán

La continuidad de los ataques en Líbano ha provocado reacciones internacionales.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que Estados Unidos, Irán y sus aliados habían aceptado un alto al fuego “en todas partes”, incluido Líbano.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, consideró que sería “inaceptable” que Israel mantuviera las operaciones militares en territorio libanés.

En tanto, desde París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que el alto al fuego debería “incluir plenamente a Líbano”.