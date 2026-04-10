El presidente Donald Trump mencionó que ha recibido informes de que Irán está cobrando a petroleros el tránsito por el estrecho de Ormuz, por lo que hizo un llamado a frenar este cobro.

En medio de un frágil acuerdo de paz, Donald Trump ha amenazado a Irán para que frene los cobros a petroleros en Ormuz, ya que su reapertura fue una de las condiciones para el alto al fuego.

Donald Trump amenaza a Irán para frenar cobros a petroleros en estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, publicó en sus redes sociales que ha recibido información de que Irán estaría cobrando el tránsito a petroleros en el estrecho de Ormuz.

Trump presiona a Irán para frenar cobros a petroleros en Ormuz (Captura de pantalla)

Ante esta situación, Donald Trump amenazó a Irán para que deje de hacer este cobro, aunque no especificó cómo accionará en caso de que esto sea verdad y el gobierno iraní no se detenga.

“¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!” Donald Trump

Estados Unidos acordó un alto al fuego con el gobierno de Irán por dos semanas, en las que se espera llegar a una negociación más profunda que lleve a la paz permanente en Medio Oriente.

Sin embargo, para cumplir con este cese al fuego, Estados Unidos condicionó que Irán liberara el tránsito en el estrecho Ormuz, por lo que el cobro podría implicar una violación al acuerdo.