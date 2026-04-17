Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que Irán prometio no volver a cerrar jamás el Estrecho de Ormuz, ello tras la reapertura anunciada este viernes 17 de abril.

“Irán ha acordado no volver a cerrar jamás el Estrecho de Ormuz. ¡Ya no se utiliza como arma contra el mundo!” Donald Trump

Así lo dijo en Truth Social, al agregar que el Estrecho de Ormuz ya no se va usar “como arma contra el mundo”, en el marco de la guerra en Medio Oriente y el cierre que afectó los precios del combustible en todo el mundo.

Estados Unidos e Irán retiran minas del Estrecho de Ormuz

Donald Trump ha estado muy activo con mensajes cortos en Truth Social, entre ellos que se encuentra el que señala que Irán con la ayuda de Estados Unidos está retirando todas las minas marinas.

Cabe recordar que Estados Unidos denunció previamente que el Estrecho de Ormuz estaba minado como parte del control que tenía Irán sobre ese paso de mercancías.

En ese marco, también agradeció la ayuda de Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, aunque no mencionó las laboras especificas que habrían hecho para lograr el acuerdo de reapertura.

Donald Trump ha dicho que este es “un día grande y brillante para el mundo”.

Trump se vuelve a lanzar contra la OTAN: “fueron inútiles cuando se les necesitó”

Donald Trump aseguró que ahora que se anunció la reapertura del Estrecho de Ormuz, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lo llamo preguntando si necesita ayuda, ante ello dijo que “se mantuvieran alejados” porque “fueron inútiles cuando se les necesito” y los volvió a calificar como un tigre de papel.

Trump: Estados Unidos le prohíbe a Israel volver a bombardear Líbano

Donald Trump dijo que aunque la reapertura del Estrecho de Ormuz no tiene nada que ver con Líbano, prometió que ese país no vuelva a ser bombardeado por Israel.

“Israel no bombardearía más el Líbano, Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta!” Donald Trump

Agregó que Estados Unidos va a colaborar con el Líbano y va a abordar la situación de Hezbolá de manera apropiada.