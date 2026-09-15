Lara Tacoronte, hermana de la estudiante española Claudia Tacoronte, cuestionó el intercambio estudiantil de la Universidad de Granada a la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) a pesar de los recientes feminicidios registrados contra estudiantes de esa casa de estudios.

“De esto no le habían avisado… resulta que hacía nada habían asesinado a otras dos chicas… ¿tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada?” Lara Tacoronte, hermana de estudiante asesinada

Lara Tacoronte cuestionó en un video la normalización de la violencia y de los feminicidios en México, particularmente tres ocurridos de estudiantes de la UAEM a donde llegó de intercambio su hermana.

La crisis de violencia y feminicidios en la UAEM registra como víctimas, antes de Claudia Tacoronte, a:

Hermana de Lara Tacoronte cuestiona intercambio estudiantil sin análisis de seguridad

Lara Tacoronte dijo que la Universidad de Granada se ha excusado diciendo que no sabía de la violencia feminicida en la Universidad Autónoma de Morelos.

Claudia Tacoronte pidió el intercambio pero fue la Universidad de Granada la que le asignó el país y la universidad, presuntamente sin un análisis previo de la situación de seguridad.

“Todo el mundo sabe que si vas a México te estás jugando la vida”, dijo en el video de redes sociales, pero aseguró que le dijeron que “nuca ha pasado nada (con) la gente que ha ido”.

La hermana de Claudia Tacorote dijo que su familia está enojada por el grado de violencia presuntamente por el robo de un celular y esperan que capturen al responsable.

Estudiantes de UAEM hartas por feminicidios: “estamos asqueados”

Estudiates reunidas en el colectivo Morritas UAEM, dijeron en entrevista con Ciro Gómez Leyva estar hartas de la inacción de las autoridades mexicanas ante feminicidios brutales.

Criticaron que en el caso de la estudiante española salieron rápidamente a dar declaraciones tanto la UAEM y la Fiscalía de Morelos, pero no actuaron de la misma manera en los feminicidios pasados.