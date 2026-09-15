Taylor Swift no estuvo físicamente en los Emmy 2026, pero eso no impidió que se convirtiera en una de las grandes sorpresas de la ceremonia.

Y es que Taylor Swift apareció en un sketch pregrabado junto a Mariska Hargitay, quien retomó su icónico papel de Olivia Benson en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Taylor Swift y las dos Olivia Benson protagonizaron el momento

La parodia convirtió en misterio la ausencia de Taylor Swift en los Emmy 2026 con Hargitay, como Olivia Benson, investigaba junto con otros integrantes de la UVE las supuestas pistas que podían revelar si la cantante asistiría a la gala.

En medio de la investigación apareció Taylor Swift caracterizada como detective y, para sorpresa de los personajes, también mostró a su gata Olivia Benson, llamada así precisamente por el personaje de Hargitay.

El encuentro entre las “dos Olivia Benson” fue uno de los guiños más divertidos del segmento para los Premios Emmy 2026.

Mariska Hargitay y Taylor Swift en un sketch para los Emmys 2026 (Television Academy )

El sketch también jugó con los famosos easter eggs de Taylor Swift, en donde la cantante soltó una serie de palabras aparentemente enigmáticas, mientras los detectives intentaban descifrar qué significaban.

Finalmente, la razón de su ausencia quedó clara: Taylor Swift estaba en el partido de los Kansas City Chiefs contra los Denver Broncos, apoyando a su esposo Travis Kelce. La cantante fue vista en una suite junto a Tom Cruise mientras se desarrollaban los Premios Emmy 2026.