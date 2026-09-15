La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) exigió justicia a la Fiscalía estatal tras el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio proveniente de la Universidad de Granada.

La UAEM activó protocolos de apoyo a la familia y al Consulado de España, además de cuestionar la seguridad en Cuautla, donde ocurrieron los hechos.

“Desde los primeros minutos que la Universidad se enteró se puso en marcha los protocolos, se dio aviso a la Universidad de Granada, al Consulado de España, así como Rectoría tuvo comunicación con el padre de Claudia Tacoronte”. Alberto Gaytan, vocero de la UAEM

En ese sentido, el vocero Alberto Gaytan pidió a la Fiscalía de Morelos que la investigación se realice con perspectiva de género y que no haya impunidad, reafirmando su compromiso de acompañar a la comunidad estudiantil en este caso.

UAEM cuestiona seguridad en Cuautla y exige cero impunidad por asesinato de Claudia Tacoronte

Tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, la UAEM cuestionó la seguridad en el municipio de Cuautla, tras señalar la falta de elemento de seguridad en la zona.

Pues pese a que los hechos no ocurrieron en la UAEM, señaló la institución que cualquier alumno y personas debería disfrutar de salir sin temor a la inseguridad.

Con ello, la UAEM se dijo está a la espera de lo que informe la Fiscalía de Morelos, así como demanda una amplia investigación ante los hechos de Claudia Tacoronte, en perspectiva de género, y que no haya impunidad.