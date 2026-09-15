La Universidad de Granada canceló el intercambio de tres de sus estudiantes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tras el feminicidio de Claudia Tacoronte.

Los tres jóvenes tenían programado realizar su estancia en la UAEM para febrero de 2027, pero en vista del reciente acto de violencia, su movilidad fue cancelada.

También se informó que los alumnos serán trasladados a otras universidades, mientras que a los estudiantes que actualmente están en México se les brindó la opción de regresar a España.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México

Universidad de Granada desconocía feminicidios previos en la UAEM

Sobre el feminicidio de Claudia Tacoronte, la Universidad de Granada señaló que era su primera estudiante en participar en el convenio con la UAEM.

Además, reconoció que no tenía conocimiento de los antecedentes de otros asesinatos de estudiantes durante 2026, entre ellos:

Kimberly Joselin Ramos Beltrán (18 años)

Michelle Itzayana Fuentes Calderón (15 años)

Karol Toledo Gómez (18 años)

Claudia Tacoronte tenía 21 años y llevaba apenas un mes estudiando en la UAEM, donde complementaba sus estudios en Educación Infantil.

De acuerdo con los reportes, la joven canaria fue atacada con un arma blanca presuntamente durante un asalto en Cuautla a las 23:00 horas.

La joven intentó pedir auxilio en la Casa de la Cultura, pero la gravedad de sus heridas terminó por quitarle la vida.

Estudiantes de la UAEM denuncian amenazas por reportar desapariciones (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Universidad de Granada ofrece a sus alumnos en México regresar a España

En reacción al feminicidio de Claudia Tacoronte, la Universidad de Granada notificó a 17 estudiantes en el país y a otros 24 que preveían incorporarse durante el curso académico sobre la opción de:

Solicitar una reubicación inmediata de destino

Gestionar su repatriación a España si se sienten inseguros

La suspensión de nuevas movilidades se aplica únicamente en Morelos y continúa con otros intercambios en distintos destinos de México.