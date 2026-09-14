El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española asesinada en Morelos mientras realizaba un intercambio académico, ha provocado una creciente reacción institucional en España.

Ahora, el Gobierno español se sumó a las exigencias de justicia luego de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresara sus condolencias a la familia de la joven y confirmara el seguimiento diplomático del caso.

La estudiante, originaria de Gran Canaria, cursaba estudios en la Universidad de Granada y se encontraba temporalmente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuando ocurrió el crimen.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México

¿Quién fue Claudia Tacoronte Aguilera?

Claudia Tacoronte Aguilera fue una estudiante española de 21 años, originaria de Gran Canaria, que se encontraba en México realizando un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven Claudia Tacoronte Aguilera era vecina del municipio de Santa Brígida, en Gran Canaria, y estudiaba en la Universidad de Granada. Llevaba aproximadamente un mes en México cuando fue asesinada el sábado 12 de septiembre de 2026 en Cuautla, Morelos.

El crimen ocurrió en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde Claudia se encontraba durante un evento.

De acuerdo con los primeros reportes, fue víctima de una agresión con arma blanca, por lo que la Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Su asesinato provocó reacciones de autoridades de México y España, así como de la Universidad de Granada y la UAEM.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México

¿Qué edad tenía Claudia Tacoronte Aguilera?

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años al momento de su feminicidio. La estudiante era originaria de Gran Canaria y había viajado a México como parte de un programa de movilidad académica.

Su estancia en Morelos apenas llevaba alrededor de un mes cuando ocurrió el crimen

¿Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México, tenía pareja?

Hasta el momento no se ha informado públicamente si Claudia Tacoronte Aguilera tenía pareja.

¿Qué signo del zodiaco era Claudia Tacoronte Aguilera?

No se ha confirmado públicamente la fecha exacta de nacimiento de Claudia Tacoronte Aguilera, por lo que no es posible determinar de manera fiable cuál era su signo zodiacal.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México

¿Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México, tenía hijos?

No existen reportes públicos que indiquen que Claudia Tacoronte Aguilera tuviera hijos.

¿Qué estudió Claudia Tacoronte Aguilera?

Claudia Tacoronte Aguilera estudiaba el cuarto año del grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada, en España.

Antes de continuar su formación en Granada, estuvo vinculada también con estudios de Educación Primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación. Durante su intercambio académico, Claudia se incorporó temporalmente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Su viaje a México formaba parte de su formación universitaria y llevaba aproximadamente un mes en el país cuando fue asesinada.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México (@claudiatacoronteee /Instagram)

¿En qué trabajó Claudia Tacoronte Aguilera?

No se ha informado que Claudia Tacoronte Aguilera tuviera un trabajo formal o empleo antes de viajar a México.

Sí realizó voluntariado con apoyo tras la erupción de La Palma y reactivación de los Scouts de Santa Brígida, y participaba en actividades comunitarias y de juventud en su municipio.