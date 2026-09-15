Elche vs Real Madrid se miden en la Jornada 6 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los merengues. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Elche vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de LaLiga

Elche 0-3 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio Martínez Valero, como parte en la Jornada 6 de LaLiga.

Pronóstico: Elche 0-3 Real Madrid

Elche vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Elche vs Real Madrid, en la Jornada 6 de LaLiga.

Elche

Portero: Matías Dituro

Defensas: Buba Sangaré, Federico Redondo, Víctor Chust y Roy Revivo

Mediocampistas: Germán Valera, Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Tete Morente y Facundo Buonanotte

Delantero: Fer Niño

Vinícius Jr. decidió continuar su carrera en el Real Madrid alargando su contrato hasta 2032 (@realmadrid)

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella

Mediocampistas: Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham y Arda Güler

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Elche vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de LaLiga

Elche vs Real Madrid se miden a partir de las 13:30 horas el martes 15 de septiembre.

El partido de la Jornada 6 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.