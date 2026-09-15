Elche vs Real Madrid se miden en la Jornada 6 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los merengues. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Elche vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de LaLiga
Elche 0-3 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio Martínez Valero, como parte en la Jornada 6 de LaLiga.
Pronóstico: Elche 0-3 Real Madrid
Elche vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Elche vs Real Madrid, en la Jornada 6 de LaLiga.
Elche
- Portero: Matías Dituro
- Defensas: Buba Sangaré, Federico Redondo, Víctor Chust y Roy Revivo
- Mediocampistas: Germán Valera, Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Tete Morente y Facundo Buonanotte
- Delantero: Fer Niño
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham y Arda Güler
- Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior
Elche vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de LaLiga
Elche vs Real Madrid se miden a partir de las 13:30 horas el martes 15 de septiembre.
El partido de la Jornada 6 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.
- Partido: Elche vs Real Madrid
- Fase: Jornada 6
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Martínez Valero
- Transmisión: SKY Sports