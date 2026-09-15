Elche vs Real Madrid se miden en la Jornada 6 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los merengues. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Elche vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de LaLiga

Elche 0-3 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio Martínez Valero, como parte en la Jornada 6 de LaLiga.

Pronóstico: Elche 0-3 Real Madrid

Elche vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Elche vs Real Madrid, en la Jornada 6 de LaLiga.

Elche

  • Portero: Matías Dituro
  • Defensas: Buba Sangaré, Federico Redondo, Víctor Chust y Roy Revivo
  • Mediocampistas: Germán Valera, Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Tete Morente y Facundo Buonanotte
  • Delantero: Fer Niño
Vinícius Jr. decidió continuar su carrera en el Real Madrid alargando su contrato hasta 2032
Vinícius Jr. decidió continuar su carrera en el Real Madrid alargando su contrato hasta 2032 (@realmadrid)

Real Madrid

Elche vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 6 de LaLiga

Elche vs Real Madrid se miden a partir de las 13:30 horas el martes 15 de septiembre.

El partido de la Jornada 6 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.

  • Partido: Elche vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 6
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Martínez Valero
  • Transmisión: SKY Sports