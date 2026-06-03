Localizan sin vida a Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta (SEUM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Kimberly Calderón confirmó que el cuerpo localizado por la Fiscalía de Morelos, el pasado 2 de junio en Tepoztlán, pertenecen a su hermana Michelle Itzayana, de 15 años de edad.

Mediante las redes sociales, la joven hizo pública la muerte de su hermana, a quien su familia vio por última vez el pasado 25 de mayo, día en que salió de su casa para comprar una cartulina y no regresó.

“Hoy recibimos la noticidia del hallazgo de mi hermana #michelleitzayana, aunque no le encontramos como esperábamos, pero finalmente está en casa” Kimberly Calderón, hermana de Michelle Itzayana

Localizan sin vida a Michelle Itzayana Fuentes Calderón (Kimberly Calderón / Facebook)

Agradeciendo el apoyo de la comunidad estudiantil así como de las personas que mostraron preocupación, Kimberly complementa su publicación con una queja, acusa a la FGE de Morelos de proporcionar información a los medios de comunicación antes que a la familia.

“Aprovecho la publicación para manifestar mi molestia con las autoridades pues decidieron dar información a los medios de comunicación antes que a la propia familia, se hizo pública la noticia antes de que nosotros supiéramos lo sucecido” Kimberly Calderón, hermana de Michelle Itzayana

Fiscalía de Morelos encuentra sin vida a Michelle Itzayana

El pasado 2 de junio, mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó sobre la localización de un cuerpo sin vida en Tepoztlán, durante el operativo interinstitucional de búsqueda desarrollado en los últimos días en Yautepec y municipios aledaños.

Personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Coordinación General de Servicios Periciales se comprometieron en realizar las diligencias correspondientes conforme a los protocolos legales y científicos, a fin de determinar identidad y causa de muerte.

En tanto que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, adelantó que abordaría el caso con perspectiva de género.

En la búsqueda de la alumna de la UAEM participó:

Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Guardia Nacional (GN)

Unidad de Búsqueda de Jiutepec.

Michelle Itzayana fue localizada sin vida en Tepoztlán (@Fiscalia_Mor / X)

Aunque la autoridad no confirmó que el cuerpo pertenece a Michelle Itzayana, su hermana Kimberly Calderón sí lo hizo.

De acuerdo con reportes, el cadáver en descomposición tenía signos de violencia. Fue encontrado en un área natural protegida en los límites de Tepoztlán y Yautepec.