Viridiana Aydeé León Hernández es la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el periodo 2023-2029.

Actualmente Viridiana Aydeé León Hernández enfrenta una crisis por las protestas que exigen su destitución de la UAEM tras las desapariciones de estudiantes.

¿Quién es Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM?

Viridiana Aydeé León Hernández nació el 6 de septiembre 1968, es oriunda de Cuautla, Morelos.

Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM (Tomada de video)

Se convirtió en la primera mujer en ocupar la rectoría de la UAEM en 70 años al obtener en la primera votación 110 de 149 sufragios de integrantes del Consejo Universitario.

Viridiana Aydeé León Hernández tomó posesión del cargo el 4 de diciembre y culminará con su cargo el 3 de diciembre de 2029.

¿Cuántos años tiene Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM?

Viridiana Aydeé León Hernández tiene 57 años de edad.

¿Quién es el esposo de Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM?

No existe información pública disponible sobre el esposo o vida familiar de Viridiana Aydeé León Hernández.

¿Qué signo zodiacal es Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM?

Viridiana Aydeé León Hernández es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM?

No hay información pública sobre si Viridiana Aydeé León Hernández tiene hijos.

¿Qué estudió Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM?

Viridiana Aydeé León Hernández es ingeniera Química Industrial por la UAEM.

Realizó una maestría en Investigación Educativa en la UAEM.

También cuenta con un doctorado en Educación por la UAEM.

¿En qué ha trabajado Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM?

Viridiana Aydeé León Hernández tiene 25 años de labor académica en la UAEM, es docente en el grado de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI).

Profesora Investigadora de Tiempo Completo (PITC) adscrita a la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM.

Sus líneas de investigación en Procesos formativos en ingeniería y educación superior, interdisciplina y sustentabilidad y currículo STEM.

Cuenta con experiencia en gestión estratégica de instituciones educativas orientadas a las ciencias e ingeniería. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 2022-2025 y Reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP (2023-2026).

Dentro de la UAEM en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería se desarrolló como:

Secretaria Académica

Coordinadora de Planeación

Coordinadora de Laboratorios

Coordinadora de Vinculación

En la Universidad Autónoma del Estado de México fue profesora de la Facultad de Química.

En Rasolquim SA de CV fue Analista de Control de Calidad y en Syntex SA de CV se desarrolló como Analista Investigación y Desarrollo.

Fue directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI-UAEM), hasta el momento que se convirtió en candidata para la rectoría.

Viridiana Aydeé León Hernández se desempeña actualmente como rectora de la UAEM.