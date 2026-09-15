Captan en llamas avión de Volaris con destino a Las Vegas

Un avión de Volaris con destino a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos está siendo noticia en las redes sociales, tras un video que lo captó en llamas en pleno vuelo.

En dicho video se puede observar como transeúntes en calles graban el momento, donde se puede ver con claridad como uno de los motores del avión de Volaris lanza las llamas.

Ante la alarma se sabe que pasajeros confirmaron los hechos del avión de Volaris en llamas, con comentarios en dicha publicación, asegurando que no se trata de un video generado por Inteligencia Artificial (IA), y donde todos coincidieron fue horrible.

Pasajeros de avión de Volaris en llamas de Las Vegas viven horrible experiencia y crisis de ansiedad

Ante el video que captó en llamas un avión de Volaris con destino a Las Vegas varios pasajeros compartieron sus experiencia, a través de comentarios.

Donde primero aseguraron ya estar bien, sin embargo, dejaron en claro que el momento fue horrible, por lo que generó que varios pasajeros presentaron crisis de ansiedad.

Uno de los pasajeros, fue la influencer Maya Nazor, quien contó a detalles en sus redes sociales los hechos del avión de Volaris en llamas.

Según lo relatado por Maya Nazor contó que el motor del avión de Volaris explotó minutos después de despegar, incluso dijo que la aeronave salió más tarde de lo previsto.

Asimismo, dijo que tras la explosión del motor, el avión de Volaris tuvo que permanecer dando vueltas mientras la tripulación esperaba instrucciones para realizar el retorno y poder aterrizar, por lo que afortunadamente solo fue un gran susto para Maya Nazor y demás pasajeros.

Hasta el momento, Volaris no ha emitido algún tipo de comentario sobre los hechos ocurridos en el avión que fue captado en llamas.