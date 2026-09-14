El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha generado consternación tanto en México como en España.

La joven, originaria de Canarias y alumna de la Universidad de Granada, fue atacada en Cuautla mientras participaba en actividades culturales durante su estancia académica.

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera es investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras autoridades mexicanas y representantes consulares españoles mantienen coordinación para esclarecer los hechos y brindar apoyo a sus familiares.

Claudia Tacoronte Aguilera fue asesinada en Cuautla

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde Claudia participaba en un evento cultural, y de acuerdo con los primeros reportes, la joven fue atacada con un arma blanca.

La Fiscalía de Morelos investiga el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera bajo el protocolo de feminicidio, mientras se esclarecen las circunstancias del crimen y si existieron razones de género. Las autoridades también establecieron comunicación con el Consulado de España en México para brindar apoyo a los familiares de la estudiante.

“Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres” Universidad de Granada

La Universidad de Granada expresó su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato de Claudia y convocó a un minuto de silencio en su memoria. La institución también informó que se puso a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas para brindar el apoyo necesario.

El asesinato de la estudiante española ha provocado consternación tanto en México como en España, particularmente entre las comunidades universitarias de la Universidad de Granada y la UAEM.