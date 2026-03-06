La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que, tras pruebas periciales, se confirmó que el cuerpo hallado en Coatetelco corresponde a Karol Toledo, estudiante reportada como desaparecida el 2 de marzo de 2026.

“La Fiscalía de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez” FGE de Morelos

En un comunicado de prensa, la FGE de Morelos aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer la muerte de la estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec.

La joven de 18 años había desaparecido el 2 de marzo después de salir a comprar alimentos cerca del plantel de la UAEM; tres días después, su cuerpo fue encontrado en el municipio vecino de Coatetelco.

En el mismo comunicado, la Fiscalía de Morelos aseguró que se mantiene en comunicación con familiares de Karol Toledo, a quienes ofreció acompañamiento institucional tras el hallazgo del cuerpo de la joven.

Aunque la FGE confirmó que se practicaron estudios periciales para corroborar la identidad de Karol Toledo, no informó sobre algún detenido o posible implicado en el feminicidio.

Momentos antes, el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia, dijo que en las investigaciones se incluyeron amenazas que recibieron mujeres del entorno cercano de Karol Toledo, sin brindar mayores detalles.

Este es el segundo caso de feminicidio que azota a la comunidad de la UAEM, pues hace tres días, el cuerpo de Kimberly Joselin Ramos fue encontrado en los alrededores del plantel en Chamilpa.

Fuentes policiacas informaron que el cuerpo de una mujer fue localizado antes de las 9:00 de la mañana del 5 de marzo en la colonia El Muelle, sobre la carretera Coatetelco–Miacatlán.

Según esos mismos reportes, el cuerpo que correspondería a Karol Toledo estaba envuelto en una bolsa negra y presentaba signos evidentes de violencia.

Coatetelco, donde fue localizada Karol Toledo, es una comunidad perteneciente al municipio de Miacatlán, mientras que Mazatepec es un municipio vecino, a 50 minutos de distancia a pie.