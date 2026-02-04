Alex Saab es un empresario colombiano que mantuvo una relación estrecha con el régimen de Nicolás Maduro, acumulando contratos millonarios de importación y producción en Venezuela y enfrentando acusa­ciones legales internacionales por lavado de dinero y corrupción. Aquí te contamos todo sobre su vida y trayectoria.

¿Quién es Alex Saab?

Alex Nain Saab Norán es un empresario colombiano de origen libanés que ha destacado por ser una figura controversial por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Fue considerado uno de los principales operadores financieros del chavismo y llegó a ocupar el cargo de Ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela entre octubre de 2024 y enero de 2026, antes de ser destituido durante una reestructuración del gabinete.

En el 2020 fue detenido en Cabo Verde por una orden de la Interpol a solicitud de Estados Unidos, por presunta conspiración de lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados con contratos gubernamentales.

En el 2021 fue extraditado a Estados Unidos y en el 2023 fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Alex Saab?

Alex Saab nació el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia, por lo que actualmente tiene 54 años.

¿Alex Saab tiene esposa?

Sí, Alex Saab está casado con Camilla Fabri Saab, modelo italiana que fue parte del movimiento internacional que promovió la liberación de Saab tras su detención y extradición.

Alex Saab, empresario y ex ministro de Venezuela (Ig: @alexnsaab)

¿Qué signo zodiacal es Alex Saab?

Al haber nacido el 21 de diciembre, Alex Saab es Sagitario.

¿Alex Saab tiene hijos?

Sí, Alex Saab tiene seis hijos, de quienes no se tiene más información.

¿Qué estudió Alex Saab?

Alex Saab estudió la primaria y bachillerato en el Colegio Alemán; sin embargo, no se cuenta con información sobre si cuenta con estudios universitarios o cursos especializados.

¿En qué ha trabajado Alex Saab?

Alex Saab comenzó su carrera como vendedor de llaveros promocionales y productos textiles en Barranquilla; posteriormente, estableció una red de empresas de exportación e importación con operaciones en varios países.

Asimismo, se consolidó como proveedor de grandes contratos con el gobierno venezolano, particularmente administrando materiales de construcción para la Misión Vivienda y alimentos a través de programas estatales como los CLAP.

En octubre del 2024 fue designado como Ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, cargo que ejerció hasta enero de 2026, cuando fue destituido durante una reestructuración del gabinete.