En Willmar, Minnesota, un hecho ha desatado indignación: agentes de ICE almorzaron en un restaurante mexicano y horas más tarde regresaron para arrestar a los mismos trabajadores migrantes que los habían atendido.

El episodio, ocurrido en medio de crecientes protestas contra las prácticas de ICE en Minnesota revive denuncias sobre tácticas cuestionadas de la agencia.

Agentes de ICE comen en restaurante mexicano; regresan a arrestar a los trabajadores

En Minnesota, justo donde las manifestaciones contra los Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están a la orden del día, se suma otra denuncia en su contra.

Pues se reportó que agentes de ICE comieron en un restaurante mexicano en Willmar, Minnesota a dos horas de Minneapolis el pasado miércoles 14 de enero, en donde disfrutaron de la comida que les sirvieron.

Agentes de ICE comen en restaurante mexicano y arrestan a los trabajadores (@ReichlinMelnick / X)

Sin embargo, se reportó que tras disfrutar de los alimentos, poco después los agentes de ICE regresaron al establecimiento cuando estaban cerrando para arrestar a quienes los habían atendido previamente.

De acuerdo al Minnesota Star Tribune, un testigo reveló que cuatro agentes de ICE comieron en el restaurante El Tapatio antes de las 3 pm, y como era de esperarse, el personal estaba asustado.

Alrededor de las 8:30 pm, los agentes de ICE siguieron a los trabajadores hasta una iglesia luterana y la escuela secundaria Willmar en donde finalmente los capturaron.

Cabe mencionar que en diciembre pasado, se reportó que agentes del ICE se hicieron pasar por clientes de una cafetería en Brooklyn Park, mintiéndoles a los empleados al decir que los habían chocado; cuando salieron a auxiliarlos, los arrestaron.