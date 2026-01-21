Donald Trump defiende al ICE y reconoce “errores” en su política migratoria que han provocado enfrentamientos en Estados Unidos.

El martes 20 de enero, Donald Trump dio un discurso en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde habló de las acciones del ICE tras señalamientos de abuso de poder.

Donald Trump difiende al ICE y admite que cometen “errores”

El discurso de Donald Trump defendió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y admitió que esta institución ha “sido dura” con los migrantes.

“Van a cometer errores. A veces el ICE es demasiado duro con alguien”, expresó Donald Trump, quien dice que es “normal” que los agentes tengan errores al ser “rudos”.

Donald Trump (Jose Luis Magana / AP Photo / AP)

Donald Trump sigue justificado las acciones del ICE y su política migratoria, asegurando que se están “deportando criminales”.

Ante este discurso, ciudadanos se han manifestado en contra del ICE, luego de que también arremetieran contra ciudadanos estadounidenses.

Minnesota es uno de los estados donde han ocurrido más detenciones de migrantes y enfrentamientos entre manifestantes con agentes del ICE.

Esto ha provocado que el gobierno estadounidense envíe más agentes federales y Donald Trump acusa a los manifestantes de obstaculizar las operaciones del ICE.

Donald Trump celebra las acciones del ICE en el primer aniversario de su segundo mandato

El 20 de enero se cumple un año de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en su segundo mandato.

Trump celebró su “aniversario” halagando las tareas del ICE y la Patrulla Fronteriza tras las deportaciones masivas en Estados Unidos.

Así como que la mayoría de agentes del ICE y Patrulla Fronteriza son hispanos.

“Lo que hace el ICE y la Patrulla Fronteriza es increíble (…) la mayoría son hispanos” Donald Trump

Donald Trump siguió su discurso asegurando que le “encantaban los hispanos” y mencionó que él ha sido el presidente con mayor apoyo de este grupo.