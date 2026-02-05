El Foro Económico Mundial confirmó la apertura de una investigación independiente contra su director ejecutivo, Borge Brende, por vínculos previos con Jeffrey Epstein.

La revisión busca esclarecer correos y mensajes revelados tras la difusión de millones de archivos relacionados con el caso.

Mientras Borge Brende asegura haber informado en 2019 a Klaus Schwab, este lo niega y evalúa acciones legales por daño reputacional.

El escándalo alcanza también a figuras noruegas, ampliando el impacto institucional y político del caso.

Correos, versiones encontradas y de la investigación por caso Jeffrey Epstein

La investigación busca aclarar el intercambio de correos electrónicos y mensajes de texto revelados tras difundirse más de 3 millones de archivos vinculados a Epstein.

Según Brende, no puede hacer más comentarios públicos hasta conocer las conclusiones finales del proceso independiente iniciado por el Foro Económico Mundial esta semana.

Jeffrey Epstein (House Oversight Democrats / AFP)

Klaus Schwab negó haber sido informado previamente y aseguró evaluar acciones legales por daño reputacional, en una carta enviada al diario suizo Neue Zürcher Zeitung.

El fundador del Foro Económico Mundial creó la organización en 1971 y dejó la presidencia ejecutiva en 2024, tras más de 50 años activos.

Borge Brende pidió disculpas públicas y reconoció que debió revisar con mayor profundidad el historial de Epstein antes de reunirse con él en Nueva York.

Los documentos indican que ambos mantuvieron contacto hasta poco antes del arresto de Epstein en 2019, incluyendo cenas con empresarios y miembros de élites.

El caso también involucra a figuras noruegas relevantes, como Mette-Marit y Thorbjorn Jagland, ampliando el impacto institucional del escándalo en Noruega actual y político.